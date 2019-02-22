19 очков Джеймса помогли «Олимпии Милан» победить «Маккаби»

В Милане завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Олимпия Милан» принимала «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча прошла в плотной борьбе, а её победитель определился лишь в концовке.

«Олимпия» неудачно начала поединок и уступила в первой четверти с разницей в 2 очка — 20:22. К большому перерыву хозяевам удалось восстановить паритет — 47:47. В третьей четверти подопечные Пьяниджани сумели выйти вперёд — 64:62. В заключительном игровом отрезке израильтяне пытались вернуть лидерство, но «Олимпия» всё же довела матч до победы — 87:83.

Самым результативным в составе хозяев стал Майк Джеймс, набравший 19 очков, а также совершивший 5 подборов и 5 передач. У «Маккаби» 20 баллов набрал Скотти Уилбекин.