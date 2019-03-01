Джастис и Хамфри стали игроками «Зелены Гуры»

Защитник Коди Джастис и центровой Майкл Хамфри стали игроками баскетбольного клуба «Зелена Гура». Об этом сообщает пресс-служба польской команды.



В нынешнем сезоне Джастис и Хамфри играли за «Парму», однако сегодня стало известно, что пермский клуб расторг с ними контракты по обоюдному решению сторон.

Отмечается, что сегодня утром Коди и Майкл были в аэропорту Берлина. Уже в ближайшее время они встретятся с журналистами на пресс-конференции, а также пройдут медицинские тесты.



Джастис и Хамфри должны дебютировать за «Зелену Гуру» в воскресном матче команды с ВЭФом.

В нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Джастис набирал в среднем за игру 10,6 очка, а Хамфри — 6,9 очка и совершал 5,0 подбора.