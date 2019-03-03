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«Голден Стэйт» и «Филадельфия» заинтересованы в услугах Богута

«Голден Стэйт» и «Филадельфия» заинтересованы в услугах Богута
Баскетбол / НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфии Сиксерс» заинтересованы в услугах австралийского центрового Эндрю Богута, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Богут последний год провёл в составе «Сидней Кингз» в Национальной баскетбольной лиге Австралии. Недавно команда прекратила борьбу в плей-офф, и, таким образом, сезон для Богута был завершён. В минувшем сезоне австралийского первенства Эндрю получил титул MVP.

Богут — первый номер драфта-2005 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Милуоки Бакс». Всего в НБА на его счету 13 сезонов. За это время он также защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2015 году Богут вместе с «Уорриорз» стал чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 695 матчах, набирая в них 9,7 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 2,2 передачи.

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