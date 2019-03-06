Ашер: болельщикам «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит быть терпеливее

Известный певец Ашер поделился мнением о текущем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Болельщикам стоит быть терпеливее. Иногда, чтобы достичь результата, нужно больше времени», — приводит слова Ашера TMZ.



«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 64 матчах калифорнийцы одержали 30 побед и потерпели 34 поражения. От зоны плей-офф команда отстаёт на шесть побед.



«Лейкерс» последний раз выходили в плей-офф в сезоне-2012/13, финишировав седьмыми на Западе и одержав 45 побед в 82 матчах.



Минувшая кампания стала лучшей для «Лейкерс» за последние пять лет. Команда завершила сезон на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в актив 35 побед в 82 встречах.