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«Торонто» разгромил «Нью-Орлеан», «Мемфис» обыграл «Юту»

«Торонто» разгромил «Нью-Орлеан», «Мемфис» обыграл «Юту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (47-19) на выезде разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-38) — 127:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 31 очко. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 результативных передач. Дабл-дабл (12 очков и 11 подборов) в активе Сержа Ибаки. У «пеликанов» 20 очков на счету Фрэнка Джексона.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» (27-40) дома обыграл «Юту Джаз» (37-28) — 114:104.

В составе «джазменов» 38 очков на счету Донована Митчелла. Джей Краудер оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. У победителей Майк Конли оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 результативных передач. 27 баллов в активе Йонаса Валанчюнаса.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
104 : 127
(31:29, 30:35, 19:29, 24:34)
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Джексон - 20, Рэндл - 18, Диалло - 16, Пэйтон - 13, Кларк - 11, Миллер - 10, Уильямс - 9, Хилл - 3, Джонсон - 2, Окафор - 2, Смит, Дэвис, Мур
Торонто Рэпторс: Леонард - 31, Сиакам - 19, Лин - 14, Лоури - 13, Грин - 13, Ибака - 12, Пауэлл - 8, Ануноби - 7, Миллер - 6, Марк Газоль - 4, Маккоу, Буше
НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
114 : 104
(29:23, 31:30, 24:26, 30:25)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Мемфис Гриззлиз: Конли - 28, Валанчюнас - 27, Рэбб - 15, Райт - 11, Холидэй - 8, Брэдли - 7, Ноа - 7, Дорси - 5, Кабокло - 3, Парсонс - 3, Майлз
Юта Джаз: Митчелл - 38, Инглс - 14, Корвер - 13, Краудер - 11, О'Нил - 10, Гобер - 9, Фэйворс - 3, Сефолоша - 3, Аллен - 3, Митру-Лонг, Ньянг, Юдо
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