«Торонто» разгромил «Нью-Орлеан», «Мемфис» обыграл «Юту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (47-19) на выезде разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» (30-38) — 127:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 31 очко. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 результативных передач. Дабл-дабл (12 очков и 11 подборов) в активе Сержа Ибаки. У «пеликанов» 20 очков на счету Фрэнка Джексона.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» (27-40) дома обыграл «Юту Джаз» (37-28) — 114:104.

В составе «джазменов» 38 очков на счету Донована Митчелла. Джей Краудер оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. У победителей Майк Конли оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 результативных передач. 27 баллов в активе Йонаса Валанчюнаса.