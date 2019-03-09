Новицки: не знаю, важны ли молодёжи победы так же, как лайки в «Инстаграме»

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал недавние слова комиссара лиги Адама Сильвера, который выразил озабоченность чрезмерным увлечением игроков социальными сетями.

«Не знаю, важны ли молодёжи победы так же, как лайки, подписчики, клики, „Инстаграм“ и „Твиттер“», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

42-летний Новицки на сегодняшний день является самым опытным игроком лиги. Немец проводит 21-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Минувший матч в регулярном чемпионате стал для него 1505-м в НБА. Немецкий ветеран обошёл по количеству сыгранных встреч бывшего разыгрывающего «Юты Джаз» Джона Стоктона (1504) и теперь занимает чистое третье место в истории лиги по этому показателю.