«Автодор» уступил «Вюрцбургу» и вылетел из Кубка Европы ФИБА

Саратовский «Автодор» уступил «Вюрцбургу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА. Саратовчане отлично начали матч, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимущеcтвом в 11 очков. После перерыва хозяевам паркета удалось выровнять положение, отыграв четыре очка.



После большого перерыва тенденция продолжилась — «Автодор» довольно быстро растерял преимущество, к последней четверти подпустив соперников вплотную и дав сравнять счёт. Всё решилось в заключительной четверти, в которой удачливее оказались немцы. Итоговый счёт матча — 94:90 (12:23, 29:25, 31:24, 22:18) в пользу «Вюрцбурга». «Автодор» уступил соперникам по итогам двух матчей со счётом 166:173.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Рихтер, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Майк Моррисон, набравший 11 очков и совершивший 10 подборов. В составе саратовчан дабл-даблом отметился Борис Савович, набравший 11 очков и совершивший 12 подборов. 24 очка на свой счёт записал Трэ Голден.