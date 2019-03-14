Понкрашов: не были в чём-то сильнее «Локомотива-Кубань»

Баскетболист УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» и выход в полуфинал Еврокубка.



«Мы не были сегодня в чем-то сильнее соперника. Была очень ровная игра. Такие матчи всегда проходят на супернервах и очень редко заканчиваются с большим преимуществом одной команды. Это всегда игра на нервах. Всегда играет роль небольшое везение. То у них Джаджуан Джонсон забил от щита невероятный мяч, потом Костас Каймакоглу забил невероятный трёхочковый.



На такой стадии самое главное — победа. Неважно, кто именно забивал. Но победа всегда слаще поражения, я очень рад, что мы прошли в полуфинал. Осталось всего пару матчей», — приводит слова Антона Понкрашова официальный сайт УНИКСа.