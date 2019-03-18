В НБА побит рекорд по количеству игроков, набравших 50+ очков за игру в сезоне

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в проигранном его командой матче с «Филадельфией Сиксерс» (125:130) набрал 52 очка.

Благодаря этому Яннис в сезоне-2018/19 стал 11-м игроком, набравшим 50 и более очков за один матч. Это новый рекорд НБА. Предыдущий показатель равнялся 10: именно столько баскетболистов набирали 50+ очков за матч в сезоне-2016/17. Об этом сообщает Clutch Points.



Кроме Адетокунбо в нынешнем чемпионате 50+ очков набирали: Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Кевин Дюрант, Стивен Карри, Клэй Томпсон (все — «Голден Стэйт Уорриорз»), Леброн Джеймс («Лос-Анжелес Лейкерс»), Деррик Роуз (" Миннесота Тимбервулвз"), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»), Дэмиан Лилларду («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Кемба Уокер («Шарлотта Хорнетс»).

Отметим, что Харден набирал в нынешнем розыгрыше 50+ очков в шести матчах.