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16 очков Томаса помогли «Панатинаикосу» переиграть «Басконию»

16 очков Томаса помогли «Панатинаикосу» переиграть «Басконию»
Баскетбол / Евролига

«Панатинаикос» на домашней площадке переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Греческая команда уверенно начала матч, уже к первому перерыву сделав серьёзную заявку на итоговую победу, и закончила игровой отрезок со счётом 26:10. Во втором игровом отрезке тенденция продолжилась — «Панатинаикос» выиграл вторую четверть и довел преимущество до 21 очка к большому перерыву.

Однако после перерыва «Баскония» смогла резко прибавить и отыграла 13 очков к третьему перерыву. В заключительной четверти гости были сильнее, однако им не хватило совсем немного, чтобы перевести встречу в овертайм. Итоговый счёт матча — 72:70 (26:10, 22:17, 8:21, 16:22).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 16 очков.

Евролига. 27-й тур
20 марта 2019, среда. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
72 : 70
(26:10, 22:17, 8:21, 16:22)
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Томас - 16, Килпатрик - 14, Калатес - 11, Папаяннис - 10, Лэнгфорд - 8, Папапетру - 6, Вуюкас - 5, Лекавичюс - 2, Гист, Лойески, Адетокунбо, Митоглу
Баскония: Уэртас - 13, Шилдс - 13, Хиллиард - 12, Вильдоса - 11, Пуарье - 10, Фойгтман - 9, Диоп - 2, Пенава, Гонсалес, Седекерсис, Джонс
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