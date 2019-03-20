16 очков Томаса помогли «Панатинаикосу» переиграть «Басконию»

«Панатинаикос» на домашней площадке переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Греческая команда уверенно начала матч, уже к первому перерыву сделав серьёзную заявку на итоговую победу, и закончила игровой отрезок со счётом 26:10. Во втором игровом отрезке тенденция продолжилась — «Панатинаикос» выиграл вторую четверть и довел преимущество до 21 очка к большому перерыву.



Однако после перерыва «Баскония» смогла резко прибавить и отыграла 13 очков к третьему перерыву. В заключительной четверти гости были сильнее, однако им не хватило совсем немного, чтобы перевести встречу в овертайм. Итоговый счёт матча — 72:70 (26:10, 22:17, 8:21, 16:22).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 16 очков.