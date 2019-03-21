Эмбиид: пришлось показать «Бостону», что я самый неудержимый игрок в НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал свою игру в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (118:115).

«Слышал, что баскетболисты «Бостона» могут защищаться против меня лучше, чем кто-либо другой. Пришлось показать им, что я самый неудержимый игрок в лиге», — приводит слова Эмбиида ESPN.

Джоэл за 41 минуту игрового времени набрал 37 очков, собрал 22 подбора, отдал 4 результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. 25-летний центровой реализовал 8 бросков с игры из 17 и 20 штрафных из 21.

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В 72 матчах команда из штата Пенсильвания одержала 47 побед и потерпела 25 поражений.