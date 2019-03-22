Рубио: группа на Кубке мира кажется лёгкой, но не стоит терять концентрацию

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио призвал своих партнёров по национальной сборной не терять концентрацию, несмотря на то, что группа, в которую попали испанцы по итогам жеребьёвки выглядит лёгкой. В одну группу с Испанией попали Иран, Тунис и Пуэрто-Рико.



«Группа на первый взгляд кажется лёгкой, но мы должны понимать, что все победы и поражения на этом турнире будут засчитаны во втором раунде, так что нам не стоит терять концентрацию. Но при этом мы полностью уверены в себе.



потенциальные игры с сербами и итальянцами во втором раунде? Пока рано говорить об этом. Нам нужно подождать и посмотреть, какие баскетболисты будут играть за свои национальные команды, а затем на то, какие именно команды пройдут через сито первого раунда. Вот на чём стоит сосредоточиться», — приводит слова Рики Рубио официальный сайт Международной федерации баскетбола.