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Рубио: группа на Кубке мира кажется лёгкой, но не стоит терять концентрацию

Рубио: группа на Кубке мира кажется лёгкой, но не стоит терять концентрацию
Баскетбол / Сборные

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио призвал своих партнёров по национальной сборной не терять концентрацию, несмотря на то, что группа, в которую попали испанцы по итогам жеребьёвки выглядит лёгкой. В одну группу с Испанией попали Иран, Тунис и Пуэрто-Рико.

«Группа на первый взгляд кажется лёгкой, но мы должны понимать, что все победы и поражения на этом турнире будут засчитаны во втором раунде, так что нам не стоит терять концентрацию. Но при этом мы полностью уверены в себе.

потенциальные игры с сербами и итальянцами во втором раунде? Пока рано говорить об этом. Нам нужно подождать и посмотреть, какие баскетболисты будут играть за свои национальные команды, а затем на то, какие именно команды пройдут через сито первого раунда. Вот на чём стоит сосредоточиться», — приводит слова Рики Рубио официальный сайт Международной федерации баскетбола.

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