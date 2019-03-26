Бош: люди пресыщены величием Джеймса

Бывший напарник Леброна Джеймса по команде Крис Бош уверен, что Джеймс после неудачного сезона в «Лос-Анджелес Лейкерс» сумеет перестроиться и вернётся ещё сильнее.

«Он станет сильнее. Он установил планку так высоко, что средняя результативность в 25 очков, 8 подборов и 8 передач кажется уже недостаточной. После восьми лет в финалах люди уже пресыщены его величием. После почти 15 лет кряду он наконец сможет отдохнуть и полностью перезагрузить себя, на это у него будет полное межсезонье. Так что, полагаю, в следующем сезоне вы от него увидите то, чего прежде никогда не видели», — приводит слова Боша The Score.



Нынешний сезон стал первым для Леброна Джеймса в майке «Лос-Анджелес Лейкерс». Этот сезон станет первым с 2006 года, когда команда, в составе которой выступает Леброн Джеймс, не примет участия в плей-офф.