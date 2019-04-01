Разыгрывающий «Панатинаикоса» Калатес стал MVP Евролиги в марте

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес был признан самым ценным игроком Евролиги в марте, сообщает пресс-служба организации.

В марте «Панатинаикос» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Разыгрывающий греческого клуба в среднем набирал по 14,6 очка, делал по 10,2 передачи и 6,0 подбора за игру. Показатель эффективности игрока составил 21,8 балла.

«Панатинаикос» занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги седьмое место, одержав 15 побед в 29 матчах. Турнирную таблицу возглавляет «Фенербахче», одержавший 24 победы. ЦСКА с 23 победами находится на второй строчке.

5 апреля «Панатинаикос» проведёт очередной матч в этом турнире. Соперником греческого клуба будет турецкая «Дарушафака».