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Калатес — второй игрок в истории Евролиги, оформивший трипл-дабл

Калатес — второй игрок в истории Евролиги, оформивший трипл-дабл
Баскетбол / Евролига

Сегодня, 4 апреля, в Афинах состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Панатинаикос» разгромил «Будучность» — 87:67. Наибольший вклад в успех греческой команды внёс Ник Калатес, оформивший трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 18 передач. Защитник стал лишь вторым игроком в истории Евролиги, кому удалось собрать трипл-дабл.

Первым этого достижения добился центровой Никола Вуйчич, долгое время защищавший цвета «Маккаби». Хорват за годы карьеры оформил два трипл-дабла в Евролиге. Последний из них датирован 2006 годом, когда в матче со словенской «Олимпией» он собрал коллекцию из 27 очков, 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, трипл-дабл в исполнении Калатеса стал третьим в истории Евролиги.

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