Е. Пашутин: в матче с «Лококомотивом-Кубань» «Автодор» должен биться за победу

Сегодня, 9 апреля, в Краснодаре состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» примет «Автодор». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник саратовцев Евгений Пашутин, отметивший, что команда настраивается на победу.

"«Локомотив-Кубань» – сбалансированная команда, имеющая глубокий состав. Новый разыгрывающий Рэндл очень добавил краснодарцам скорости, агрессии и угрозы на периметре. В нападении большую роль играет Кулагин, через которого строятся многие комбинации. Под щитами доминируют Фалль, Маклин и Джонсон. Со скамейки игру команды заметно усиливают Райт и Фридзон, которые очень опасны на дуге. Наша задача – остановить лидеров соперника, не позволять им набирать лёгкие очки изнутри, закрыть периметр и вынудить больше действовать один на один.

Нам следует показать такую же агрессивную защиту, которую мы продемонстрировали в предыдущих двух матчах, минимизировать количество свободных бросков хозяев, остановить их быстрый прорыв, а также доминировать на подборе. Крайне важно исключить лёгкие очки «второго шанса» от «Локомотива». Планируем использовать быстрый переход, активно двигать мяч, играть умно и искать слабые стороны противника. Мы должны быть терпеливыми, сохранять концентрацию все 40 минут и биться за победу", — приводит слова специалиста официальный сайт «Автодора».