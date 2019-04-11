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«Индиана» обыграла «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Даллас»

«Индиана» обыграла «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (48-34) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (29-53) — 135:134.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ти Джей Лиф, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. 27 баллов на счету Тайрика Эванса, реализовавшего 5 бросков из 8 из-за дуги. В составе «Хоукс» 23 очка в активе Торина Принса. Дабл-даблами отметились Джон Коллинз (20 баллов и 25 подборов), Алексей Лень (20 очков и 10 подборов) и Трэй Янг (23 балла и 11 результативных передач).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» (48-34) дома обыграл «Даллас Маверикс» (33-49) — 105:94.

В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 16 подборов оформил Ламаркус Олдридж. У «Детройта» дабл-дабл из 20 баллов и 10 подборов в активе Дирка Новицки, проводившего последний матч в карьере.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
134 : 135
(28:35, 41:38, 34:36, 31:26)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Принс - 23, Янг - 23, Коллинс - 20, Лень - 20, Хаертер - 17, Бембри - 11, Андерсон - 7, Бэйзмор - 7, Дэвис - 2, Хамфрис - 2, Адамс - 1, Картер - 1
Индиана Пэйсерс: Лиф - 28, Эванс - 27, Самнер - 22, Холидей - 13, Макдермотт - 13, Джонсон - 7, Рид - 7, Коллисон - 6, Джозеф - 6, О'Куинн - 6, Сабонис, Янг, Богданович
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
105 : 94
(30:16, 27:21, 23:28, 25:29)
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 34, Дерозан - 19, Уайт - 14, Форбс - 10, Дав. Бертанс - 9, Гэй - 7, Миллз - 4, Пёлтль - 4, Белинелли - 2, Мотеюнас - 2, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс
Даллас Маверикс: Новицки - 20, Ли - 14, Джексон - 14, Харрис - 12, Брансон - 11, Пауэлл - 7, Бёрк - 6, Финни-Смит - 5, Брокхофф - 3, Межри - 2, Макон, Адетокунбо, Дончич
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