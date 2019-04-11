«Индиана» обыграла «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (48-34) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (29-53) — 135:134.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ти Джей Лиф, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. 27 баллов на счету Тайрика Эванса, реализовавшего 5 бросков из 8 из-за дуги. В составе «Хоукс» 23 очка в активе Торина Принса. Дабл-даблами отметились Джон Коллинз (20 баллов и 25 подборов), Алексей Лень (20 очков и 10 подборов) и Трэй Янг (23 балла и 11 результативных передач).

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» (48-34) дома обыграл «Даллас Маверикс» (33-49) — 105:94.

В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 16 подборов оформил Ламаркус Олдридж. У «Детройта» дабл-дабл из 20 баллов и 10 подборов в активе Дирка Новицки, проводившего последний матч в карьере.