«Нижний Новгород» нанёс поражение «Автодору» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча, проходившая в Саратове, завершилась со счётом 91:85 в пользу гостей. Ключевой стала вторая четверть матча, во время которой преимущество «Нижнего Новгорода» достигло «+11». После перерыва хозяева бросились в погоню, но не сумели сравнять счёт, хотя и сократили отставание.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 21 очко. В составе «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал Трэ Голден, набравший 19 очков.

После этой победы «Нижний Новгород» занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ седьмое место, одержав 13 побед в 23 матчах. «Автодор» с 9 победами в 24 встречах располагается на 10-й строчке.