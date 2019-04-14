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«Нижний Новгород» нанёс поражение «Автодору» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» нанёс поражение «Автодору» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча, проходившая в Саратове, завершилась со счётом 91:85 в пользу гостей. Ключевой стала вторая четверть матча, во время которой преимущество «Нижнего Новгорода» достигло «+11». После перерыва хозяева бросились в погоню, но не сумели сравнять счёт, хотя и сократили отставание.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин, набравший 21 очко. В составе «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал Трэ Голден, набравший 19 очков.

После этой победы «Нижний Новгород» занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ седьмое место, одержав 13 побед в 23 матчах. «Автодор» с 9 победами в 24 встречах располагается на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ
14 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
85 : 91
(23:26, 23:31, 20:19, 19:15)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Автодор: Голден - 19, Кравиш - 16, Ньюбилл - 15, Савович - 14, Бьюфорд - 12, Квитковских - 4, Михайловский - 3, Забелин - 2, Бестужев, Айрлэнд, Петенев, Барышев
Нижний Новгород: Бабурин - 21, Драгичевич - 17, Черапович - 13, Жбанов - 10, Узинский - 10, Астапкович - 8, Хаммер - 6, Торопов - 4, Комолов - 2, Герасимов
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