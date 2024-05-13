Объявлена вторая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024

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Стала известная вторая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими баскетболистами сезона.

Вторая символическая сборная Евролиги сезона-2023/2024:

Костас Слукас («Панатинаикос»). Закончил сезон пятым по ассистам (5,7), а также был объявлен MVP тура три раза за сезон.

Уэйд Болдуин («Маккаби» Тель-Авив). Закончил сезон с третьей результативностью в лиге (17,4), а также девятым по передачам (4,9). Игрок также был признан MVP марта.

Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив). Третий баскетболист Евролиги по ассистам (6,1), а также идёт третьим по результативности в плей-офф (17,2).

Марио Хезонья («Реал» Мадрид). Один из двух баскетболистов клуба «50-40-90» — 52% двухочковых, 45,2% трёхочковых и 91,9% со штрафной линии. Был признан MVP декабря.

Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид). Закончил сезон вторым по блок-шотам (1,5) и пятым по подборам (6,6). Игрок в пятый раз попадает в символические сборные Евролиги.