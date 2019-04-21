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Дабл-дабл Понитки помог «Локомотиву-Кубань» победить «Зенит»

Дабл-дабл Понитки помог «Локомотиву-Кубань» победить «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы захватили инициативу с первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Второй игровой отрезок также остался за краснодарцами.

Третья четверть оказалась ключевой с точки зрения определения победителя — в ней краснодарцы смогли совершить рывок в 16 очков, превратив четвёртую десятиминутку в простую формальность. В заключительном игровом отрезке «Зенит» отыграл девять очков отставания, но они никак не повлияли на ситуацию. Итоговый счёт встречи — 94:78 в пользу «Локомотива-Кубань».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. Дабл-дабл на счету Матеуша Понитки, который набрал 14 очков и совершил 13 подборов. В составе гостей 18 очков набрал Джеррод Ютофф.

Единая лига ВТБ
21 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
78 : 94
(18:25, 25:27, 12:28, 23:14)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Ютофф - 18, Воронов - 12, Мекель - 8, Балашов - 8, Миллер-Макинтайр - 6, Пушков - 6, Скрабб - 6, Арманд - 5, Десятников - 3, Трушкин - 3, Симонович - 3, Панин
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 17, Фридзон - 16, Понитка - 14, Джонсон - 12, Фалль - 10, Рэндл - 9, Райт - 7, Маклин - 4, Ильницкий - 3, Ивлев - 2, Щербенев, Платонов
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