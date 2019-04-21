Дабл-дабл Понитки помог «Локомотиву-Кубань» победить «Зенит»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарцы захватили инициативу с первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Второй игровой отрезок также остался за краснодарцами.



Третья четверть оказалась ключевой с точки зрения определения победителя — в ней краснодарцы смогли совершить рывок в 16 очков, превратив четвёртую десятиминутку в простую формальность. В заключительном игровом отрезке «Зенит» отыграл девять очков отставания, но они никак не повлияли на ситуацию. Итоговый счёт встречи — 94:78 в пользу «Локомотива-Кубань».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. Дабл-дабл на счету Матеуша Понитки, который набрал 14 очков и совершил 13 подборов. В составе гостей 18 очков набрал Джеррод Ютофф.