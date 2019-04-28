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«Денвер» выбил «Сан-Антонио» в седьмом матче и вышел в полуфинал конференции

«Денвер» выбил «Сан-Антонио» в седьмом матче и вышел в полуфинал конференции
Баскетбол / НБА

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25).

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 10 передач. В активе разыгрывающего Джамала Маррея 23 очка.

Дабл-даблом из 16 очков и 11 подборов в составе «Сан-Антонио» отметился форвард Ламаркус Олдридж. 21 очко набрал Руди Гэй, по 19 — у Брин Форбс и Демар Дерозан.

Таким образом, «Денвер» победил в четвертьфинальной серии со счётом 4-3 в пользу «Денвера». Соперником «Наггетс» в полуфинале конференции является «Портленд Трэйл Блэйзерс». Первый матч серии состоится в Денвере 29 апреля мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
90 : 86
(23:13, 24:21, 25:27, 18:25)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Йокич - 21, Харрис - 11, Миллсэп - 9, Крэйг - 7, Моррис - 7, Пламли - 5, Бисли - 4, Бартон - 3, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 21, Дерозан - 19, Форбс - 19, Олдридж - 16, Миллз - 5, Уайт - 4, Пёлтль - 2, Уокер, Пондекстер, Белинелли, Мотеюнас, Каннингем, Дав. Бертанс
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