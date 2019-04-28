«Денвер» выбил «Сан-Антонио» в седьмом матче и вышел в полуфинал конференции

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 90:86 (23:13, 24:21, 25:27, 18:25).

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 10 передач. В активе разыгрывающего Джамала Маррея 23 очка.

Дабл-даблом из 16 очков и 11 подборов в составе «Сан-Антонио» отметился форвард Ламаркус Олдридж. 21 очко набрал Руди Гэй, по 19 — у Брин Форбс и Демар Дерозан.

Таким образом, «Денвер» победил в четвертьфинальной серии со счётом 4-3 в пользу «Денвера». Соперником «Наггетс» в полуфинале конференции является «Портленд Трэйл Блэйзерс». Первый матч серии состоится в Денвере 29 апреля мск.