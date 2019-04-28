«Нижний Новгород» переиграл «Цмоки-Минск» благодаря 27 очкам Драгичевича

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гостям удалось удачно начать встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Второй игровой отрезок остался за хозяевами, которым удалось сократить отставание до семи очков.



Решающей в матче стала третья четверть — нижегородцам в ней удалось совершить рывок в 22 очка, который и определил исход встречи. В заключительном игровом отрезке гостям удалось отыграть часть отставания, но для того чтобы добиться победы, этого не хватило. Счёт — 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23) в пользу хозяев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Драгичевич, набравший 27 очков. В составе гостей 30 очков на счету Девона Саддлера.