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«Нижний Новгород» переиграл «Цмоки-Минск» благодаря 27 очкам Драгичевича

«Нижний Новгород» переиграл «Цмоки-Минск» благодаря 27 очкам Драгичевича
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гостям удалось удачно начать встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Второй игровой отрезок остался за хозяевами, которым удалось сократить отставание до семи очков.

Решающей в матче стала третья четверть — нижегородцам в ней удалось совершить рывок в 22 очка, который и определил исход встречи. В заключительном игровом отрезке гостям удалось отыграть часть отставания, но для того чтобы добиться победы, этого не хватило. Счёт — 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владимир Драгичевич, набравший 27 очков. В составе гостей 30 очков на счету Девона Саддлера.

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