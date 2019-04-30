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«Денвер» обыграл «Портленд» и повёл в серии, несмотря на 39 очков Лилларда

«Денвер» обыграл «Портленд» и повёл в серии, несмотря на 39 очков Лилларда
Баскетбол / НБА

В первом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 39 очков. Он реализовал 4 броска из 12 из-за дуги и 11 из 13 с линии штрафных. 26 баллов на счету Энеса Кантера, 17 – у Родни Худа, 16 – у Си Джея Макколлума.

В составе победителей в шаге от дабл-дабл остановился центровой Никола Йокич – 37 очков и 9 подборов. Он реализовал 3 броска из 5 из-за дуги и 12 из 12 с линии штрафных. 23 балла в активе Джамала Маррея, 19 – у Пола Миллсэпа.

«Денвер» повёл в серии. Следующий матч также состоится на площадке «Наггетс» 2 мая, начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
30 апреля 2019, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
121 : 113
(32:32, 26:23, 35:29, 28:29)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 23, Миллсэп - 19, Харрис - 11, Бартон - 9, Бисли - 9, Пламли - 6, Моррис - 4, Крэйг - 3, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 39, Кантер - 26, Худ - 17, Макколлум - 16, Карри - 4, Коллинс - 4, Леонард - 3, Харклесс - 2, Амину - 2, Тёрнер, Лейман, Лябисье, Саймонс
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