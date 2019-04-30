«Денвер» обыграл «Портленд» и повёл в серии, несмотря на 39 очков Лилларда

В первом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 39 очков. Он реализовал 4 броска из 12 из-за дуги и 11 из 13 с линии штрафных. 26 баллов на счету Энеса Кантера, 17 – у Родни Худа, 16 – у Си Джея Макколлума.

В составе победителей в шаге от дабл-дабл остановился центровой Никола Йокич – 37 очков и 9 подборов. Он реализовал 3 броска из 5 из-за дуги и 12 из 12 с линии штрафных. 23 балла в активе Джамала Маррея, 19 – у Пола Миллсэпа.

«Денвер» повёл в серии. Следующий матч также состоится на площадке «Наггетс» 2 мая, начало – в 4:00 мск.