Дрэймонд Грин получил четвёртый технический фол в плей-офф

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во втором матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» получил технический фол, который стал для него четвёртым в нынешнем плей-офф НБА. Таким образом он был наказан за стычку с центровым соперника Нене Илариу.



По правилам НБА в плей-офф игрок получает автоматическую одноматчевую дисквалификацию за каждые семь технических фолов.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:109. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0. Грин в этом матче набрал 15 очков, совершил 12 подборов, отдал 7 передач и сделал 2 перехвата за 39 минут.



В финале сезона-2015/16 с «Кливленд Кавальерс» Грин был дисквалифицирован на один матч, когда его команда вела в серии 3-1. В итоге «Голден Стэйт» проиграл 3-4.

Дрэймонд Грин: неужели мы играем только для того, чтобы все обсуждали судейство?