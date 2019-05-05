Дабл-дабл Ндура принёс УНИКСу вторую победу в серии с «Калевом»

Казанский УНИКС переиграл на своей площадке «Калев» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и повёл в серии со счётом 2-0. Казанцы создали задел на победу уже в первой четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в 27 очков. Во второй четверти «Калеву» удалось выровнять ситуацию на площадке, но на общий результат это практически не оказало влияния — десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом «Калева».



Третья четверть получилась результативной и в ней снова немного сильнее оказался «Калев», сократив отставание до 24 очков. Заключительный же игровой отрезок завершился вничью. Итоговый счёт встречи — 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18) в пользу казанцев.



Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Морис Ндур, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе гостей отличился Арнетт Моултри, на счету которого также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.