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Дабл-дабл Ндура принёс УНИКСу вторую победу в серии с «Калевом»

Дабл-дабл Ндура принёс УНИКСу вторую победу в серии с «Калевом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС переиграл на своей площадке «Калев» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и повёл в серии со счётом 2-0. Казанцы создали задел на победу уже в первой четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в 27 очков. Во второй четверти «Калеву» удалось выровнять ситуацию на площадке, но на общий результат это практически не оказало влияния — десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом «Калева».

Третья четверть получилась результативной и в ней снова немного сильнее оказался «Калев», сократив отставание до 24 очков. Заключительный же игровой отрезок завершился вничью. Итоговый счёт встречи — 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18) в пользу казанцев.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Морис Ндур, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе гостей отличился Арнетт Моултри, на счету которого также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ
05 мая 2019, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
108 : 84
(40:13, 19:20, 31:33, 18:18)
Калев
Таллин, Эстония
УНИКС: Сергеев, Морган, Эджим, Ндур, Макколум, Понкрашов, Клименко, Смит, Кощеев, Колесников, Шелекето, Каймакоглу
Калев: Ротен, Сокк, Салаш, Курбас, Кангур, Миркович, Дорбек, Моултри, Кеедус, Китсинг, Льюис, Линч
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