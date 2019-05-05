Прифтис: в какой-то момент мы расслабились

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с таллинским «Калевом».



«Поздравляю команду, мы ведём 2-0. Это важно. Нам осталось одержать одну победу, надеюсь, это случится уже в Таллине. Конечно, там будет абсолютно другая игра. Вначале матча команда показала отличный настрой, набрала 40 очков за 10 минут. Было сложно сохранить такую концентрацию в течение всей игры – в какой-то момент мы расслабились. Но в итоге довели дело до уверенной победы», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18) в пользу казанской команды. УНИКС повёл в серии со счётом 2-0.