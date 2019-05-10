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«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии

«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии
Баскетбол / НБА

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 119:108. Гости выиграли первую четверть со счётом 34:26, но другие четверти остались за хозяевами.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 32 очка. Он реализовал 6 бросков из 13 из-за дуги. 30 баллов на счету Си Джея Макколлума, 25 – у Родни Худа, 14 – у Зака Коллинза.

В составе «Денвера» Никола Йокич остановился в паре шагов от трипл-дабла – 29 очков, 12 подборов и 8 результативных передач. Дабл-дабл из 24 баллов и 10 подборов на счету Джамала Маррея. 17 очков у Пола Миллсэпа, 15 – у Гэри Харриса.

Счёт в серии стал равным 3-3. Следующий матч состоится в Денвере 12 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
10 мая 2019, пятница. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
119 : 108
(26:34, 32:20, 29:26, 32:28)
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Макколлум - 30, Худ - 25, Коллинс - 14, Амину - 7, Кантер - 6, Карри - 3, Харклесс - 2, Тёрнер, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Миллсэп - 17, Харрис - 15, Крэйг - 10, Бартон - 7, Пламли - 4, Бисли - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Моррис, Эрнангомес
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