«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 119:108. Гости выиграли первую четверть со счётом 34:26, но другие четверти остались за хозяевами.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 32 очка. Он реализовал 6 бросков из 13 из-за дуги. 30 баллов на счету Си Джея Макколлума, 25 – у Родни Худа, 14 – у Зака Коллинза.

В составе «Денвера» Никола Йокич остановился в паре шагов от трипл-дабла – 29 очков, 12 подборов и 8 результативных передач. Дабл-дабл из 24 баллов и 10 подборов на счету Джамала Маррея. 17 очков у Пола Миллсэпа, 15 – у Гэри Харриса.

Счёт в серии стал равным 3-3. Следующий матч состоится в Денвере 12 мая.