Шикарный проход Лилларда – в видеообзоре матча «Портленд» – «Денвер»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал «Денвер Наггетс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный проход и невероятное попадание после нарушения правил разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда, роскошный пас за спиной разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея и эффектный трёхочковый его партнёра по команде центрового Николы Йокича.



Матч завершился победой «Портленда» со счётом 119:108. Самым результативным игроком встречи с 32 очками стал разыгрывающий победителей Дэмьен Лиллард. У «Денвера» отличился центровой Никола Йокич, набравший 29 очков. Теперь счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3.

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