Батлер: Эмбиида нельзя критиковать за слёзы после поражения в матче с «Торонто»

Бывший игрок НБА Кэрон Батлер считает, что центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида нельзя критиковать за то, что он дал волю эмоциям после после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
«Его нельзя критиковать за слёзы. Это часть игры. Многие говорят, что игрокам наплевать на весь процесс. Но Эмбиид проявил эмоции после встречи, что говорит об обратном», — приводит слова Батлера TMZ.
Напомним, что после того как лёгкий форвард «Торонто» Кавай Леонард броском через руки Эмбиида принёс своей команде победу в серии, игроки остались на площадке. К Джоэлу подошёл центровой соперника Марк Газоль, чтобы поддержать оппонента, а тот расплакался у него на плече.
Встреча завершилась выездным поражением «Филадельфии» со счётом 90:92. После неё «Сиксерс» проиграли серию 3-4. Эмбиид в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи и поставил 3 блок-шота за 45 минут.
Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report в YouTube.
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