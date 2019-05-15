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Президент «Спартака» СПб: никаких отношений между нашим клубом и «Зенитом» нет

Президент «Спартака» СПб: никаких отношений между нашим клубом и «Зенитом» нет
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент петербургского баскетбольного клуба «Спартак», знаменитый в недавнем прошлом игрок Андрей Фетисов прокомментировал взаимоотношения своей команды с клубом Единой лиги ВТБ — «Зенитом».

«Наш бюджет составил 100 миллионов рублей. Мы будем вести переговоры с банком ВТБ о продлении договора о сотрудничестве. Надеемся на поддержку городских властей. Сейчас никаких отношений между нашим клубом и БК «Зенит» нет. Бывшие зенитовцы в команде? У нас были большие надежды на Артёма Вихрова, но, к сожалению, этот талантливый парень получил травму и решил закончить с баскетболом.

Зал спорткомплекса «Нова Арена», в котором играет «Спартак», нас полностью устраивает, здесь очень уютно. Когда болельщики заполняют трибуны, создаётся великолепная атмосфера. «Нова Арена» — один из лучших залов в городе, здесь играла даже сборная России в Кубке памяти Владимира Кондрашина и Александра Белова. В Петербурге, конечно, есть «Юбилейный» и «Сибур Арена», но у этих спорткомплексов очень дорогая аренда», — приводит слова Андрея Фетисова «Петербургский дневник».

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