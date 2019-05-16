Форвард «Далласа» Брокхофф не примет участия в чемпионате мира

Лёгкий форвард клуба «Даллас Маверикс» и сборной Австралии Райан Брокхофф не сыграет на чемпионате мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. Бывший форвард «Локомотива-Кубань» в своём «твиттере» написал, что отказался от участия в турнире по семейным обстоятельствам.

По словам Брокхоффа, вскоре у него и супруги Кэти родится ребёнок. При этом врачи выявили некоторые проблемы у зародыша. По словам баскетболиста, ребёнок родится с ослабленной имунной системой, поэтому новорождённому будет требоваться дополнительная забота.

В связи с этим Брокхофф решил провести время с семьёй. По словам форварда, главный тренер сборной Австралии Андрей Леманис полностью поддержал его. Теперь форвард рассчитывает сыграть на олимпийском турнире в 2020 году.