Форвард «Далласа» Брокхофф не примет участия в чемпионате мира

Лёгкий форвард клуба «Даллас Маверикс» и сборной Австралии Райан Брокхофф не сыграет на чемпионате мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. Бывший форвард «Локомотива-Кубань» в своём «твиттере» написал, что отказался от участия в турнире по семейным обстоятельствам.
По словам Брокхоффа, вскоре у него и супруги Кэти родится ребёнок. При этом врачи выявили некоторые проблемы у зародыша. По словам баскетболиста, ребёнок родится с ослабленной имунной системой, поэтому новорождённому будет требоваться дополнительная забота.
В связи с этим Брокхофф решил провести время с семьёй. По словам форварда, главный тренер сборной Австралии Андрей Леманис полностью поддержал его. Теперь форвард рассчитывает сыграть на олимпийском турнире в 2020 году.
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