30+17 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Торонто» и повести в серии 2-0
Во втором матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Торонто Рэпторс» — 125:103. После первой половины встречи «олени» вели с преимуществом в 25 очков.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 31 очко. Он реализовал 10 бросков из 10 с линии штрафных. 15 баллов на счету Кайла Лоури (2 из 9 из-за дуги), 14 – у Нормана Пауэлла.
В составе победителей Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 30 очков и 17 подборов. 17 баллов на счету Эрсана Ильясовы, 15 – у Николы Миротича, 14 –у Малкольма Брогдона.
«Милоуки» повёл в серии 2-0. Следующий матч состоится в Канаде 20 мая, начало – в 2:00 мск.
Действующим чемпионом НБА является «Голден Стэйт Уорриорз».
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
18 мая 2019, суббота. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
125 : 103
(35:21, 29:18, 31:39, 30:25)
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Ильясова - 17, Миротич - 15, Брогдон - 14, Хилл - 13, Миддлтон - 12, Бледсо - 8, Лопес - 6, Браун - 5, Коннотон - 3, Уилсон - 2, Фрейзер, Снелл
Торонто Рэпторс: Леонард - 31, Лоури - 15, Пауэлл - 14, Ибака - 8, Грин - 8, Сиакам - 8, Микс - 5, Ванвлит - 5, Буше - 5, Миллер - 2, Марк Газоль - 2, Морлэнд, Лин
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