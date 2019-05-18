30+17 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Торонто» и повести в серии 2-0

Во втором матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Торонто Рэпторс» — 125:103. После первой половины встречи «олени» вели с преимуществом в 25 очков.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 31 очко. Он реализовал 10 бросков из 10 с линии штрафных. 15 баллов на счету Кайла Лоури (2 из 9 из-за дуги), 14 – у Нормана Пауэлла.

В составе победителей Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 30 очков и 17 подборов. 17 баллов на счету Эрсана Ильясовы, 15 – у Николы Миротича, 14 –у Малкольма Брогдона.

«Милоуки» повёл в серии 2-0. Следующий матч состоится в Канаде 20 мая, начало – в 2:00 мск.

Действующим чемпионом НБА является «Голден Стэйт Уорриорз».