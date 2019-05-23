В Китае стартовал трофи-тур Кубка мира—2019 по баскетболу

ФИБА совместно с Кубком мира—2019 по баскетболу запустили 23 мая трофи-тур, который стартовал в столице Китая, Пекине, сообщает официальный сайт организации.



Всего главный трофей предстоящего Кубка мира за 100 дней, которые остались до старта соревнований, проедет по всем континентам, в общей сложности охватив 24 страны. У болельщиков будет возможность сфотографироваться с трофеем, который получит лучшая сборная команда мира по итогам Кубка мира—2019, который стартует 31 августа и продлится до 15 сентября 2019 года.



В Россию Кубок мира приедет в начале августа и будет выставлен в двух городах — сначала в Москве, а затем в Уфе. После этого трофей отправится в тур по китайским городам, а закончится тур там же, где и начался, — в Пекине.