Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов
Вчера, 1 июня, в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» добыл победу над «Тоттенхэмом» — 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги. Таким образом, мерсисайдцы в шестой раз в истории завоевали главный клубный континентальный трофей.
С победой в финале Лиги чемпионов футболистов поздравил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом», — написал баскетболист на своей официальной странице в «Твиттере».
Кроме того Леброн выложил несколько постов с фотографиями и видео празднования «Ливерпулем» победы.
Соответствующие записи можно увидеть на официальной странице Леброна Джеймса в социальной сети.
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