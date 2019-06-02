Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с победой в Лиге чемпионов

Вчера, 1 июня, в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» добыл победу над «Тоттенхэмом» — 2:0. Голами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги. Таким образом, мерсисайдцы в шестой раз в истории завоевали главный клубный континентальный трофей.

С победой в финале Лиги чемпионов футболистов поздравил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом», — написал баскетболист на своей официальной странице в «Твиттере».

Кроме того Леброн выложил несколько постов с фотографиями и видео празднования «Ливерпулем» победы.

Соответствующие записи можно увидеть на официальной странице Леброна Джеймса в социальной сети.