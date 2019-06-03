Клэй Томпсон получил травму подколенного сухожилия во втором матче финала НБА
Атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, хромая, ушёл в раздевалку во время четвёртой четверти второго матча финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (104:109).
Оставшуюся часть встречи Томпсон пропустил, у него диагностировали травму левого подколенного сухожилия. Он получил её в борьбе с Сержем Ибакой.
После игры главный тренер гостей Стив Керр прокомментировал ситуацию с Томпсоном.
«Клэй сказал, что с ним всё в порядке, но он скажет это, даже будучи полумёртвым. Посмотрим. Он потянул подколенное сухожилие, я не знаю, что это значит», — сказал Керр.
Клэй Томпсон провёл на площадке 32 минуты, за которые набрал 25 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии с «Торонто» — 1-1.
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