Рэджон Рондо: Мэджик Джонсон ничего не контролировал в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказал мнение о реальной роли бывшего президента организации Мэджика Джонсона в управлении внутренними процессами.



«Мэджик не слишком вникал в происходящее. Я же не дурак и видел, что он не был доминирующей личностью. Джонсон не брал инициативу на себя, а был «на расслабоне». Мы с ним часто беседовали. И у меня создалось впечатление, что он не являлся ключевой фигурой в руководстве и ничего не контролировал в организации», – приводит слова Рондо ESPN.



Джонсон занимал пост президента «Лейкерс» в течение двух лет, но ушёл в отставку по собственному желанию по окончании нынешнего сезона. За время его руководства команда ни разу не вышла в плей-офф.