Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Рэджон Рондо: Мэджик Джонсон ничего не контролировал в «Лейкерс»

Рэджон Рондо: Мэджик Джонсон ничего не контролировал в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказал мнение о реальной роли бывшего президента организации Мэджика Джонсона в управлении внутренними процессами.

«Мэджик не слишком вникал в происходящее. Я же не дурак и видел, что он не был доминирующей личностью. Джонсон не брал инициативу на себя, а был «на расслабоне». Мы с ним часто беседовали. И у меня создалось впечатление, что он не являлся ключевой фигурой в руководстве и ничего не контролировал в организации», – приводит слова Рондо ESPN.

Джонсон занимал пост президента «Лейкерс» в течение двух лет, но ушёл в отставку по собственному желанию по окончании нынешнего сезона. За время его руководства команда ни разу не вышла в плей-офф.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент