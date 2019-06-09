Рэджон Рондо: Мэджик Джонсон ничего не контролировал в «Лейкерс»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказал мнение о реальной роли бывшего президента организации Мэджика Джонсона в управлении внутренними процессами.
«Мэджик не слишком вникал в происходящее. Я же не дурак и видел, что он не был доминирующей личностью. Джонсон не брал инициативу на себя, а был «на расслабоне». Мы с ним часто беседовали. И у меня создалось впечатление, что он не являлся ключевой фигурой в руководстве и ничего не контролировал в организации», – приводит слова Рондо ESPN.
Джонсон занимал пост президента «Лейкерс» в течение двух лет, но ушёл в отставку по собственному желанию по окончании нынешнего сезона. За время его руководства команда ни разу не вышла в плей-офф.
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