Бывший главный тренер «Финикс Санз» Игор Кокошков войдёт в тренерский штаб «Сакраменто Кингз», где станет ассистентом нового рулевого калифорнийцев Люка Уолтона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Завершающийся сезон стал для Кокошкова первым в НБА в роли главного тренера команды. Однако он не сумел впечатлить руководство «Финикс Санз» и был уволен по завершении регулярного чемпионата. При нём команда из Аризоны заняла последнее, пятнадцатое место в Западной конференции, добыв 19 побед в 82 встречах.

Отметим, у Кокошкова большой опыт работы в качестве ассистента в клубах НБА. В этой роли он выступал в «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс», «Орландо Мэджик» и «Юта Джаз».