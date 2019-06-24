Мужская сборная России по баскетболу вышла в 1/2 финала Европейских игр
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Европейских игр, проходящих в Минске (Беларусь). В 1/4 финала россияне нанесли поражение чехам со счётом 20:15.
В составе сборной России выступали Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. По семь очков в составе россиян набрали Шаров и Писклов, а самым результативным игроком матча стал чех Ондржей Дижрин, в его активе — 10 баллов.
В полуфинале россияне сыграют с победителем матча Литва — Польша. Во втором полуфинале встретятся Беларусь и Латвия.
Напомним, ранее женская сборная России по баскетболу не сумела пробиться в 1/2 финала турнира на Европейских играх. Россиянки уступили соперницам из Франции со счётом 13:20.
- 24 июня 2019
-
16:17
-
15:44
-
15:01
-
12:42
-
12:25
-
11:56
-
11:25
-
10:58
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:34
-
09:32
-
08:56
-
08:39
-
07:54
-
03:45
- 23 июня 2019
-
22:52
-
21:50
-
20:38
-
19:02
-
17:38
-
16:45
-
15:59
-
14:07
-
13:10
-
12:47
-
12:37
-
12:16
-
11:49
-
11:23
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
09:46
Партнерский контент