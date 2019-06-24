Мужская сборная России по баскетболу вышла в 1/2 финала Европейских игр

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Европейских игр, проходящих в Минске (Беларусь). В 1/4 финала россияне нанесли поражение чехам со счётом 20:15.

В составе сборной России выступали Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. По семь очков в составе россиян набрали Шаров и Писклов, а самым результативным игроком матча стал чех Ондржей Дижрин, в его активе — 10 баллов.

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча Литва — Польша. Во втором полуфинале встретятся Беларусь и Латвия.

Напомним, ранее женская сборная России по баскетболу не сумела пробиться в 1/2 финала турнира на Европейских играх. Россиянки уступили соперницам из Франции со счётом 13:20.