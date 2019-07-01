Дюрант подпишет четырёхлетний контракт на $ 164 млн с «Бруклином»

Форвард Кевин Дюрант подпишет контракт с «Бруклин Нетс», сообщает Bleacher Report. Соглашение будет рассчитано на четыре года, Кевин заработает за это время $ 164 млн.



В его контракте с «Голден Стэйт Уорриорз» была опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн, однако Дюрант принял решение не использовать её.



Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.



Кевин Дюрант выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титул чемпиона НБА. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.