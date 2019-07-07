Зубац подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
Хорватский центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац подписал с калифорнийской командой новый контракт, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано на 4 года, за которые Зубац сможет заработать $ 28 млн.
Минувший сезон он начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», однако позже был выменян в «Клипперс». Всего в составе «Парусников» он успел провести 26 матчей (25 в старте), набирая в них 9,4 очка, собирая 7,7 подбора и совершая 1,5 передачи за 20,2 минуты игрового времени в среднем.
Зубац начал карьеру в НБА в 2016 году и всего в регулярных первенствах провёл 140 встреч. В них он набирал 6,9 очка и совершал 4,6 подбора за 14,7 минуты в среднем.
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