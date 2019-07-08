ЦСКА объявил о подписании контракта со Стрелниексом

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе в московский клуб 29-летнего защитника Яниса Стрелниекса. Латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба. Контракт игрока вступит в силу после медобследования в Москве.
До полученной в феврале травмы мышцы ноги он сыграл в 20 матчах Евролиги, набирал в среднем 8,8 очка, делал 1,9 подбора и 2,0 передачи за 20,8 минуты.
«Невероятно счастлив стать частью организации ЦСКА. Это команда, которой просто нельзя сказать «нет». Это особый момент для меня. Я много работал ради него, и вот он пришёл. Не так много могу сказать ещё… Просто не могу дождаться возможности снова выйти на паркет», — приводит слова Яниса пресс-служба ЦСКА.
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