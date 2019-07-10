В контракте Дюранта с «Бруклином» есть опция игрока на четвёртый сезон

В контракте форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта есть опция игрока на четвёртый сезон, сообщает Yahoo Sports. Ранее Дюрант подписал соглашение на $ 164 млн, рассчитанное на четыре года, однако, как выяснилось, четвёртый сезон в составе клуба является опцией игрока…
Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них в среднем 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звёзд НБА.
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.
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