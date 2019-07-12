Казинс: моя цель — сыграть во всех 82 матчах следующего регулярного чемпионата

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс заявил, что травмы минувшего сезона его уже не беспокоят и добавил, что в следующем чемпионате он постарается не пропустить ни одной встречи.
«Я работаю каждый день. Моя четырёхглавая мышца в полном порядке и я прибавляю с каждым днём. Становлюсь лучше и набираю форму. План состоит в том, чтобы подойти к тренировочному лагерю в лучших кондициях. Цель — сыграть во всех 82 матчах следующего регулярного чемпионата», — приводит слова Казинса Rotoworld.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Казинс защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз». Он принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.
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