Харден опроверг, что у него были плохие отношения с Крисом Полом
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден опроверг информацию, что между ним и экс-защитником команды Крисом Полом сложились напряжённые отношения.
«Все эти разговоры — ложь. У меня были с ним отличные отношения, и он хороший лидер. Что касается слухов о конфликте, игроки всегда спорят друг с другом и с чем-то не соглашаются. Но я не могу сказать о нём ничего плохого. Он классный парень. Все слухи, распространяемые СМИ, ложные», — приводит слова баскетболиста Yahoo Sports.
Крис Пол в нынешнее межсезонье покинул команду из Техаса. По неподтверждённой информации, Джеймс Харден был одним из главных сторонников обмена игрока. На данный момент права на Пола принадлежат «Оклахома-Сити Тандер», но, вероятнее всего, он будет выменян.
- 20 июля 2019
-
22:37
-
21:59
-
20:25
-
19:22
-
18:19
-
17:17
-
16:55
-
15:45
-
14:49
-
13:45
-
12:50
-
10:42
-
09:44
-
04:30
-
00:23
- 19 июля 2019
-
23:42
-
22:06
-
21:40
-
20:52
-
19:46
-
19:40
-
18:45
-
17:46
-
17:16
-
16:18
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
11:51
-
09:43
-
06:46
-
06:22
-
00:54
- 18 июля 2019
-
23:55
-
22:40
Партнерский контент