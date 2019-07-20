Харден опроверг, что у него были плохие отношения с Крисом Полом

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден опроверг информацию, что между ним и экс-защитником команды Крисом Полом сложились напряжённые отношения.

«Все эти разговоры — ложь. У меня были с ним отличные отношения, и он хороший лидер. Что касается слухов о конфликте, игроки всегда спорят друг с другом и с чем-то не соглашаются. Но я не могу сказать о нём ничего плохого. Он классный парень. Все слухи, распространяемые СМИ, ложные», — приводит слова баскетболиста Yahoo Sports.

Крис Пол в нынешнее межсезонье покинул команду из Техаса. По неподтверждённой информации, Джеймс Харден был одним из главных сторонников обмена игрока. На данный момент права на Пола принадлежат «Оклахома-Сити Тандер», но, вероятнее всего, он будет выменян.