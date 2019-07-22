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Источник: Дилэйни продолжит карьеру в НБА

Источник: Дилэйни продолжит карьеру в НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник Малкольм Дилэйни с высокой долей вероятности продолжит свою карьеру в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает инсайдер Донатас Урбонас. Ранее сообщалось об интересе к Дилэйни со стороны двух клубов из России — ЦСКА и «Химок».

В прошлом Малкольм Дилэйни защищал цвета «Локомотива-Кубань» и был одним из лидеров краснодарцев.

В НБА баскетболист провёл два сезона, выступая в составе «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах на счету Малкольма 127 встреч, в которых он набирал 5,7 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,8 передачи.

Ранее сообщалось, что баскетболист не намерен принимать решение о будущем в короткие сроки, так как приоритетом остаётся возвращение в НБА.

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