Источник: Дилэйни продолжит карьеру в НБА
Защитник Малкольм Дилэйни с высокой долей вероятности продолжит свою карьеру в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает инсайдер Донатас Урбонас. Ранее сообщалось об интересе к Дилэйни со стороны двух клубов из России — ЦСКА и «Химок».
В прошлом Малкольм Дилэйни защищал цвета «Локомотива-Кубань» и был одним из лидеров краснодарцев.
В НБА баскетболист провёл два сезона, выступая в составе «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах на счету Малкольма 127 встреч, в которых он набирал 5,7 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,8 передачи.
Ранее сообщалось, что баскетболист не намерен принимать решение о будущем в короткие сроки, так как приоритетом остаётся возвращение в НБА.
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