Осман: победить сборную США возможно

Защитник «Кливленд Кавальерс» и сборной Турции по баскетболу Джеди Осман поделился ожиданиями от чемпионата мира по баскетболу. На стадии первого группового этапа турецкой команде предстоит встретиться с соперниками из США, Чехии и Японии. По словам Османа, невзирая на силу американской сборной, победить её возможно.
«Думаю, у нас сложная группа. Мы не знаем слишком многого о Японии, но тренеры нам рассказывали об этой команде и это очень опасный соперник. США не привезёт в Китай всех сильнейших, но у них очень глубокий состав и по-прежнему много хороших игроков из НБА. Победить их сложно, но возможно. Нам нужно будет показать максимум, попробовать их обыграть и занять в группе первое место. Верю, что у нас достаточно хорошая команда для этого.
Для начала нужно пробиться во вторую групповую стадию, а потом выйти и в четвертьфинал, что будет непросто. Но верю, что мы сможем пробиться на Олимпиаду", — приводит слова Османа Eurohoops.
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