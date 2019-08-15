«Енисей» проведёт предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!»

Женская и мужская команды «Енисей» проведут предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!», сообщает пресс-служба клуба.
«Баскетбольный сезон-2019/20 в Красноярске пройдёт под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!». В новом игровом году эмоции, которые дарит нам наша любимая игра, воссоединятся с эмоциями одного из самых популярных в мире музыкальных жанров!
Что такое рок-н-ролл? Это жанр популярной музыки, получивший распространение в Соединённых Штатах в конце 1940-50-х годов. В начале 1960-х годов стилистические, а затем и географические границы рок-н-ролла расширились, и появился новый самостоятельный жанр — рок-музыка.
Итак, как говорил великий Элвис: «Меньше слов! Все на трибуны!» Ну или примерно так...», — гласит сообщение пресс-службы красноярского баскетбольного клуба.
- 15 августа 2019
-
17:43
-
14:51
-
13:55
-
13:00
-
11:45
-
09:22
-
08:28
-
00:54
- 14 августа 2019
-
22:56
-
21:58
-
20:12
-
19:26
-
18:47
-
17:45
-
16:26
-
14:51
-
14:31
-
14:22
-
12:37
-
11:33
-
10:35
-
09:46
-
00:44
- 13 августа 2019
-
23:59
-
22:57
-
21:26
-
20:51
-
19:34
-
19:30
-
18:58
-
17:22
-
16:38
-
12:58
-
11:34
-
10:25