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«Енисей» проведёт предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!»

«Енисей» проведёт предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Женская и мужская команды «Енисей» проведут предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!», сообщает пресс-служба клуба.

«Баскетбольный сезон-2019/20 в Красноярске пройдёт под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!». В новом игровом году эмоции, которые дарит нам наша любимая игра, воссоединятся с эмоциями одного из самых популярных в мире музыкальных жанров!

Что такое рок-н-ролл? Это жанр популярной музыки, получивший распространение в Соединённых Штатах в конце 1940-50-х годов. В начале 1960-х годов стилистические, а затем и географические границы рок-н-ролла расширились, и появился новый самостоятельный жанр — рок-музыка.

Итак, как говорил великий Элвис: «Меньше слов! Все на трибуны!» Ну или примерно так...», — гласит сообщение пресс-службы красноярского баскетбольного клуба.

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