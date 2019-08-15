«Енисей» проведёт предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!»

Женская и мужская команды «Енисей» проведут предстоящий сезон под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!», сообщает пресс-служба клуба.



«Баскетбольный сезон-2019/20 в Красноярске пройдёт под лозунгом «Баскетбол! Рок-н-Ролл!». В новом игровом году эмоции, которые дарит нам наша любимая игра, воссоединятся с эмоциями одного из самых популярных в мире музыкальных жанров!



Что такое рок-н-ролл? Это жанр популярной музыки, получивший распространение в Соединённых Штатах в конце 1940-50-х годов. В начале 1960-х годов стилистические, а затем и географические границы рок-н-ролла расширились, и появился новый самостоятельный жанр — рок-музыка.



Итак, как говорил великий Элвис: «Меньше слов! Все на трибуны!» Ну или примерно так...», — гласит сообщение пресс-службы красноярского баскетбольного клуба.