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Спортивные власти Нигерии отказали сборной в финансировании

Спортивные власти Нигерии отказали сборной в финансировании
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Форвард сборной Нигерии Экпе Юдо заявил, что спортивные власти страны отказали сборной в финансировании тренировок, переезда в Китай и питания в преддверии Кубка мира.

«Уважаемый спортивный мир! За две недели до Кубка мира — 2019 Нигерийская спортивная комиссия отказала нам в выделении денег на тренировки, переезд на место соревнований и еду. У нас особенная команда, вероятно, лучшая в истории. Надеюсь, это скоро разрешится. Не удивлён», — написал в своём «твиттере» Экпе Юдо.

Напомним, Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Нигерии является соперником сборной России по группе В. Помимо сборных России и Нигерии в группе выступят национальные команды Аргентины и Южной Кореи.

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