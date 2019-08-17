Спортивные власти Нигерии отказали сборной в финансировании

Форвард сборной Нигерии Экпе Юдо заявил, что спортивные власти страны отказали сборной в финансировании тренировок, переезда в Китай и питания в преддверии Кубка мира.



«Уважаемый спортивный мир! За две недели до Кубка мира — 2019 Нигерийская спортивная комиссия отказала нам в выделении денег на тренировки, переезд на место соревнований и еду. У нас особенная команда, вероятно, лучшая в истории. Надеюсь, это скоро разрешится. Не удивлён», — написал в своём «твиттере» Экпе Юдо.



Напомним, Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Нигерии является соперником сборной России по группе В. Помимо сборных России и Нигерии в группе выступят национальные команды Аргентины и Южной Кореи.