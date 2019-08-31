Зубков: у нас нет лидеров. Мы одна команда

Баскетболист сборной России Андрей Зубков прокомментировал итоги матча со сборной Нигерии (82:77):



«Первая победа всегда самая тяжёлая, потому что она даёт мощный старт. Вся игра была тяжёлая, но мы рады, что довели её до победного конца. Мы верили в победу!

Мы играли всё командой, бросались на каждый мяч. Судьи дают играть даже после контактов. Видимо, это Кубок мира. Победу мы добыли благодаря нашей командной игре. У нас нет лидеров. Мы одна команда.

Миша Кулагин сегодня сыграл так, как надо. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Лично я не стараюсь кому-то что-то доказать. Мы играем друг за друга и хотим показать тем людям, которые говорили, что у нас ничего не получится», — передаёт слова Зубкова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.