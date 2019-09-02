Кириленко: когда выходят Мотовилов и Карасёв, появляется нестабильность

Президент РФБ Андрей Кириленко после победы над Южной Кореей (87:73) не стал скрывать своей удовлетворённостью результатом, отметив, что действия команды обретают чёткий рисунок.



«Всех болельщиков с победой и выходом в следующий круг. С участием в следующий квалификации к Олимпиаде. Это очень здорово. Такая задача минимум выполнена. Сейчас можно расслабиться и получать удовольствие.



На самом деле Гриша Мотовилов не особенно порадовал, он нормально играл, но не так чтобы я прямо был в восторге. Ещё много ошибок, много над чем нужно работать. В любом случае, хорошо, что прибавляют. Потому что первая игра у него была не слишком удачная. Вторая гораздо лучше. Радует то, что Миша Кулагин, Курбанов, Фридзон, Воронцевич, Зубков выглядят очень уверенно. Когда они на площадке, есть некая надёжность. Когда выходит Гриша или Серёжа Карасёв, есть некая нестабильность у нас. Хотя они стараются, борются и делают всё необходимое. Тот же Валиев сегодня вышел и видно, что борется, что уже есть рисунок игры. Но чуть-чуть не получалось в завершении. В любом случае, жду хорошей игры с Аргентиной. Этот матч будет двойную стоимость иметь, потому что это за первое место в группе и будет иметь значение дальше.



Думаю, что товарищеский матч с ними сильно поможет. Когда ты проигрываешь сопернику перед чемпионатом, у тебя остаётся недосказанность. Вроде для Аргентины должна быть мысль: «Мы обыграли их, будет ли это такая же игра в группе? Надо ли нам играть также?». Мы видели эту команду, видели на чём она может сыграть и её сильные стороны. Посмотрим. Рисунок той пятёрки, которая есть и более стабильно играет, он не изменится. Будем стараться преподнести сюрпризы, но там опытная команда. Тот же Скола, который вышел на второе место по набранным очкам на чемпионатах мира.



Удовольствие в первых двух матчах? Нет, конечно команда его не получила. Первый матч — жуткий нервяк. Думаю, что после той победы ребята сегодня уже поспокойнее были. Потому что понимали, что после победы можно не расслабиться, но поспокойнее играть. Задача минимум выполнена, всё что сверху — это уже бонус некий. Мы на нашу команду рассчитываем, болеем, не хотим, чтобы она расслаблялась», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.